Fiscal dice que Información sobre supuesto paradero de secuestrados llegó después de seis meses

El fiscal Federico Delfino, se volvió a referir al caso de la información que manejaba la excoordinadora de Establecimientos Penitenciarios de Mujeres, Ana Dina Coronel. Dijo que la información si bien llegó a los superiores de Coronel, no pasó por la Fiscalía y fue ahí en donde hubo un mal manejo de información sensible.

“Acá la gravedad pasa porque se manejó mal una información sobre dos secuestros activos. Llegó a nosotros después de 6 meses. La omisión es grave”, dijo el funcionario del Ministerio Público.

“La denuncia es de ayer, pero la obtención de la información es de mayo, pasó mucho tiempo”. “La fuente son reservadas, pero existen analistas que se encargan de clasificar información. Dice si la fuente es si o no confiable. Hace 6 meses pudimos haber dado respuestas a la familia”.

Al ser consultado si la reclusa que brincó la información fue Carmen Villalba, el fiscal dijo que no era ella, pero no puede dar detalles de la fuente para no entorpecer la investigación.