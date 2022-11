Final de la Copa Paraguay: “Se vivió una gran fiesta”, afirma presidente de la Liga Encarnacena

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Creo que hubo unas 14.000 almas, bastante importante y se vivió una fiesta porque iba gente de todas las edades (mamá, papá. hijo/a y abuelo/a), todos se sumaron a la fiesta. Por suerte no hubo ningún inconveniente ni mucho menos entre el público, nos puso muy contento y muy felices, hubo mucha educación cívica en este encuentro deportivo”, relató.

El sueño de llegar a los 30.000 aforos

“Si encuentran alguna entrevista donde haya dicho que quedamos conformes acá al otro día yo renunció, nuestra lucha es mínimo 30.000 aforos y no cambiamos eso. Soy funcionario de la EBY, no por eso voy a claudicar y he claudicado, no se inauguró el estadio ni siquiera él mismo director lo dijo, si ven la entrevista es habilitación”, expresó.

“En nuestro diccionario no está inauguración, nosotros estamos en condiciones y vamos a aceptar que se inaugure cuando tengamos como mínimo para 30.000 aforos. Para nosotros fue una habilitación, aprovechar lo que ya tenemos, pero nuestro sueño nadie no nos va a quitar, tiene que se 30.000 antes que tarde”, mencionó.

La Copa Paraguay quedó en manos del Sportivo Ameliano que derrotó en los penales 4-3 a Nacional, en los 90 minutos reglamentarios terminaron empatando 1-1.

