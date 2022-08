“Filosofía para tiempos misteriosos” por Mario Ramos Reyes

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Yo creo que escribo en el primer capítulo una reflexión sobre la realidad cotidiana, filosofía no es solamente una cuestión especulativa, no es un discurso, no es una serie de atracciones, sino es una manera de entender lo que está ocurriendo en la realidad”

Mencionó que el contexto de la pandemia es un ‘hecho inédito para nuestra generación y varias generaciones’ y que la filosofía ‘ayuda a aclarar ciertos puntos’, detalló que este es el sentido fundamental del título.

