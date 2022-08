Festival Internacional de Cine LGBT regresa a la presencialidad este martes

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estamos en la décimo octava edición, la primera fue en el 2005. Es toda una semana de cine en el centro cultural Juan de Salazar desde las 19:00 hasta las 21:00”, expresó.

“Tenemos 53 materiales como largometrajes, cortometrajes y documentales de países como Argentina, Alemania. Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, entre otros. Estará subtitulado en español para que podamos entender. El jueves tenemos un día de producciones nacionales que es el día que más gente viene”, afirmó.

