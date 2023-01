Ferreiro advierte que hay un mecanismo para “liquidar” a intendentes o gobernantes de la oposición

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Todo gobernante que gane y no sea de la ANR estará bajo esa especie de guillotina en Paraguay. Me pasó a mí, a Lugo como también le pasa a Luis Yd y Miguel Prieto (…) La alarma debe encenderse en la oposición porque inclusive obteniendo un triunfo en abril no sé si lo dejarán gobernar o inventarán alguna causa”, aseveró.

En ese sentido el comunicador sostuvo que la “alarma” debe encenderse en la oposición de cara a las elecciones generales del próximo 30 de abril. “Todo el tiempo se crean causas contra la oposición, son rapidísimos los fiscales y jueces de garantías para que corran esas causas”, acotó.

“En el caso del metrobús no hay imputados y a mí me imputaron por una captura de pantalla con una expectativa de pena de libertad de entre cinco y siete años, podría haber estado en la cárcel ahora y está entrevista no hubiera sido posible”, expresó.

Mencionó que desconocía los detalles del “montaje” de la causa en su contra. “Jamás imaginé que había seis mil páginas de mensajes que revelaban el mecanismo que se empleó para llegar a esta acusación, imputación y juicio oral”, acotó.

“Esto es extraordinario porque deja un precedente claro de cómo se opera en nuestro país para liquidar a presidentes, intendentes o gobernadores en cualquier momento”, refirió.

¿Fue montada la causa asado de fin de semana? El exintendente de Asunción, @Ferreiromario1 sostuvo que desconocía los detalles del "montaje" de la causa 🗣️"En el caso metrobús no hay imputados y a mí me imputaron por una captura de pantalla", dijo. 📻#1020AM pic.twitter.com/mZ2t9iADfW — Radio Ñandutí (@nanduti) January 14, 2023

