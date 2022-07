Fernando Lugo no puede ser candidato a vicepresidente según la CN, afirma constitucionalista

El doctor Emilio Camacho, abogado constitucionalista, afirmó que Fernando Lugo no puede ser vicepresidente de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 de la Constitución Nacional. Según el documento, quien haya ejercido la Presidencia por más de doce meses no podrá ser electo para asumir la Vicepresidencia.

“Esa es la clausula que podría colocarse en el debate, creo que toda candidatura y propuesta tiene que tener una gran fortaleza constitucional, política y legal, que no exista dudas sobre eso para tener trascendencia política, si a mi me preguntan, recomendaría que no. Nadie me preguntó ni me pidieron dictamen sobre eso”, aseveró.

Sostuvo que “una dupla de esas características, yendo Lugo de vice, hasta puede no ganar la Concertación hasta en las generales, la política es pragmatismo también. Nosotros necesitamos consolidar una bancada progresista en el Congreso, solo así se va a poder avanzar en la reforma tan reclamada por el pueblo. La dupla tiene que tener a un liberal y a un tercerista”.

“De resultar ganador Efraín una bancada progresista va a servir para proteger al Gobierno democrático y para exigir reformas de carácter social y político. No tengo dudas de que Lugo tiene que encabezar una lista de senadores”, afirmó.

Cabe recordar que el senador Miguel “Kencho” Rodríguez había mencionado que consultarían sobre la viabilidad de esta posible dupla a Camacho.