Feria Regional Latente tuvo gran aceptación en Pedro Juan Caballero

Eliz Barrios, es una paraguaya en Uruguay, amenazada de muerte por su exmarido. Ella necesita urgente un abogado en Uruguay que la ayude a tramitar la custodia de su hija y lograr volver con ella a Paraguay. El hombre tiene una restricción pero mañana le quitan la tobillera de seguridad. “Tengo muchísimo miedo porque él me va a matar. Ahora estoy hablando, sigo con vida pero no sé mañana. Él me va a matar y qué va a pasar con mi hija. Hace años ya iba a estar muerta, si no fuera por los vecinos”, afirmó en medio de lágrimas.