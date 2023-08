Felino Amarilla tilda de “fracaso andante” a Efraín: “No quiere renunciar porque vive del PLRA”

“La decisión de los convencionales de ir al local convocado por el actual presidente Efraín Alegre es una decisión inteligente porque va a poner en evidencia que el que no quiere la convención, el que no quiere cambiar a beneficio del Partido es Efraín Alegre”, disparó Felino. “La jugada de Efraín era forzar dos convencionales para que los culpables de la división sean los otros y no él, entonces me parece muy atinado lo que está ocurriendo”.

“Esta convención es un juicio político a la conducción que hizo Efraín Alegre en los últimos años y que llevó a tres derrotas del PLRA en estos 15 años”

Sobre Horacio Cartes: “Él como politico debe actuar, la renuncia lo que hará es simplificar el problema. ¿Quién es el idiota útil al servicio del cartismo? Es él ¿Quién es el hombre que quiere que el cartismo gane? Es él. No sé que más debe pasar para que se de cuenta que es un fracaso andante y tiene que dejar el Partido”

“El pedido de renuncia es simplemente para simplificar y evitar una fractura. Plantear que él es el muro ante Cartes es una falacia, él es el idiota útil que permitió que Cartes controle el poder de Paraguay los últimos 15 años, aparentemente es un esquizofrénico, desconoce la realidad, hace 15 años viene siendo el candidato ideal para que gane el Partido Colorado”

“Me importa un carajo lo que piense este tipo, es un fracasado andante, ¿Ustedes no se preguntan por qué no quiere renunciar? Porque vive del dinero del PLRA, los últimos 15 años vivieron del presupuesto del Partido, es la única razón, es un negocio”.