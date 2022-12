Felino Amarilla denuncia que indígenas asaltan en ruta de Jasy Kañy: “La policía es cómplice”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Relato de los hechos: “En una ruta antes de llegar a Jasy Kañy, unos nativos están poniendo ramitas para que los vehículos paren y sean asaltados, a mí me rodearon y me tiraron piedas al vehículo, me lo rompieron todo”.

“Esto ocurre con complicidad de la policía. Ellos dicen que no pueden hacer nada con los indios. Qué va a pasar si una persona mata a 2 o 3 indígenas, el pobre irá preso”.

“La policía no hace nada. Es cierre de ruta y asalto, que más tiene que pasar, una violación, esto es absurdo”

Sobre Alfredo Jaeggli: “Discutir con Jaegli es absurdo. Estuvo asociado a la dictadura, compró su banca en el Congreso. Ahora es un viejo sin argumentos pero que tiene mucho que explicar”.