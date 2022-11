Federico Franco hizo mejor trabajo que “el que festejó su cumpleaños por Europa”, afirma Payo Cubas

Escuchá esta Noticia en Audio.

También se refirió sobre las próximas internas dentro de la Concertación, “vos sabes que Fleitas le pasó posiblemente a Efraín este mes, está muy complicado que si vice no es liberal, lo que tienen una sola afiliación liberal son 900 mil personas nomás “, dijo.

Sobre el censo realizado el día de ayer dejó su opinión,”se chuparon 45 millones de dólares, fue un éxito para Iván Ojeda, en Central no llegó a 70% la cantidad de encuestados, van a sacar un censo confeccionado para justificar este asunto”.

También comentó sobre su sobreseímiento, “estoy sobreseído por el caso de la patrullera, cuando me encadené debajo y que supuestamente había yo robado la llave, en forma unánime se declaró la nulidad, la patrullera salió sin logo, se estacionó en doble fila y Nenecho nunca llegó , entonces me encadené para que no se mueva”, comentó.