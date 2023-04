Familiares de pacientes con cáncer solicitan ampliación presupuestaria para el Incan

Escuchá esta Noticia en Audio.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), Juana Moreno, habló sobre la difícil situación por la falta de medicamentos para los pacientes con cáncer.

“Ojalá los que se están candidatando tengan un proyecto, ya no podemos seguir así, estamos con un sistema que no da respuesta a las necesidades, la salud no puede esperar y el cáncer tampoco”, explicó.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares indicó que falta mucho por mejorar en el sistema sanitario del país.