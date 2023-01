Familiares de militar desaparecido claman mayores datos: “No hay respuestas y van pasando los días”

Zulma Ríos, hermana del militar desaparecido desde hace varios días, exige mayor información para tranquilidad de su familia. Sostuvo que conforme van pasando las horas no existen respuestas y esto lo que hace es crear más tensión para todos ellos.

“Hasta ahora no tenemos respuestas concretas y van pasando los días. Ojalá que se esclarezca el caso ani la oparei. No tenemos idea de qué le pasó, él es muy bueno y no toma. Nos sorprendió esto”, enfatizó.

Refirió que se encuentran hablando entre los familiares para realizar una manifestación, ya que asegura que si no se mueven las autoridades harán caso omiso a la investigación.

Javier Rios Cañete, de 27 años de edad, se encuentra con paradero hace varios días, su vehículo se había encontrado abandonado en el Barrio Santísima Trinidad de Asunción.