Familiares de militar claman por información a 7 días de su desaparición

A más de una semana de la desaparición del militar Líder Javier Ríos Cañete en la zona del Barrio Santísima Trinidad de Asunción, su familia sigue sin recibir noticias sobre su paradero. Su padre Félix Ríos explicó que es muy “extraño” lo que sucedió con su hijo ya que no tenía problemas con ninguna persona.

“Extraño la situación porque él no toma bebidas alcohólicas, no fuma cigarrillos, hasta ahora no recibí ninguna noticia todavía de la Policía”, manifestó.

“Por el momento no hay nada nuevo, no estaba en Asunción cuando pasó eso, ahora estoy en General Resquín. En Navidad fue la última vez que lo vi, por celular si hablábamos”, añadió.

Ríos Cañete fue reportado como desaparecido luego de que su pareja realizará la denuncia la semana pasada. Su vehículo fue hallado el sábado pasado en el Barrio Santísima Trinidad, las autoridades ordenaron su búsqueda y localización en todo el territorio nacional.

