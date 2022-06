Familiares claman ayuda para encontrar a niño de 12 años con epilepsia desaparecido en Asunción

Josefina Ozuna, madre de un niño de 12 años desaparecido desde el viernes, pide ayuda para encontrar al pequeño que salió de su casa en Asunción. Mencionó que el menor sufre de epilepsia y debe recibir medicación diaria a causa de la enfermedad. “Ya son tres días que no sé nada de mi hijo”, lamentó.

“Él es epiléptico y tiene sus medicamentos que debe tomar tres veces al día que si no toma mucho tiempo convulsiona. No habla bien, el nombre de sus hermanos dice pero no le sale bien las palabras”, dijo.

“Ya son tres días que no sé nada de mi hijo (José Miguel Ozuna).Él llevaba un conjunto polar color verde mate y crocs negro”, comentó.

Las personas que tengan cualquier información del niño se pueden comunicar al número (0982) 776 433 o con la Policía Nacional.

