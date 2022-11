Fake News: La mentira debería sancionarse con “multas económicas importantes”, según comunicador

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Cuando vos como periodista sabes que lo que estás publicando es falso es una fake news. No solamente es una noticia falsa sino una operación política financiada por grupos de poder”, expresó.

¿Cómo combatir las fake news?

“La única forma de combatir la utilización de la mentira es con importantes multas y sanciones económicas”, dijo.

Lamentó que en la actualidad “se naturalizó” la mentira y afirmó que hay sectores políticos que la utilizan como “un caballito de batalla”.

“El cambio está en entender las consecuencias reales que tiene la difusión de noticias falsas porque no son gratis y tienen sus consecuencias”, acotó.

El comunicador Mauro Brissio se refirió a su propuesta para establecer sanciones a aquellos que difundan noticias falsas de manera intencionada. “No alcanza combatir la mentira con la verdad, tiene que haber un límite y una sanción”, aseguró.

