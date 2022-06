Facturación 3.0: SET determinará el monto evadido por cada empresa para aplicar multas, indican

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, manifestó que están trabajando para poder determinar el monto que fue evadido por cada empresa investigada por presunta producción de documentos no auténticos a fin de establecer las multas correspondientes. Mencionó que en total son 470 empresas las que están siendo procesadas y unos 22 proveedores o firmas ficticias.

Según Orué, la Fiscalía decomisó ayer durante los allanamientos tres celulares de las personas que estarían vinculadas al caso que serían los cabecillas, pero que se está investigando si hay más involucrados. “Esperamos hacer una recuperación de los recursos evadidos”, dijo.

“En este caso las 22 personas que estaban inscriptas no sabían que estaban como contribuyentes y en algunos casos si estaban como contribuyentes pero no sabían que estaban clonadas sus facturas”, explicó el viceministro. Asimismo mencionó que de este grupo de individuos ya pudieron detectar quienes usaron las facturas falsas por lo que no tendrán responsabilidad alguna en el caso, pero si deben mostrar buena colaboración en la investigación.