Pedido de expulsión de Mario Abdo de la ANR no va a prosperar, afirma Pastor Soria

“Tampoco salió a pedir votos por otros partidos políticos, el correligionario que presentó la expulsión es más publicidad que otra cosa, estoy seguro que no va a prosperar”, maifestó.

“A mí no me consta de que trabajó en contra del Partido Colorado, no existe esa evidencia pero de que se mantuvo reacio y que dio declaraciones que no correspondía sí pasó, debemos dejar que se cierren las heridad”, indicó.

“No corresponde seguir tocando este tema, hay que ir pensando hacia el futuro, comparto de que no tuvo una participación activa en donde Santiago Peña ganó en diciembre y no salió a trabajar abiertamente por él”, sostuvo.

¿Ocupará algún cargo en el próximo gobierno?

“Hablamos ocon Santiago Peña, le dije que voy a colaborar para estar ayudando en lo que yo sé que es en la parte del desarrollo rural. Si se atiende bien ese sector va a tener un gran desarrollo”, expresó.