Alberto Alderete, expresidente del INDERT, calificó de “mentirosa” a la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski y sostuvo que debería dejar su cargo alegando que la alta funcionaria toma decisiones “a favor de que se siga deforestando”. Cabe recordar que recientemente el Poder Ejecutivo vetó totalmente la Ley de expropiación de Marina Cué.

«En el año 2019 en el Paraguay se deforestaron trescientos catorce mil trescientos setenta y dos hectáreas de bosques, ¿dónde estaba la señora Cristina Goralewski cuando fue deforestada estas fracciones de tierras? Por omisión estaba aceptando esta deforestación demencial que estaba ocurriendo en el Paraguay. Esa señora no tendría que estar ni una hora más en su puesto, porque no solo no hace nada, hace a favor de que se siga deforestando. De manera que su posición respecto a este caso a las tierras de Marina Cué es falsa, es una mentirosa», aseveró.

Los fundamentos del veto se deben a que la expropiación está en contraposición a la Ley de Deforestación 0 en la Región Oriental, ampliada por 10 años más en diciembre de 2020.

La expropiación de las 1.700 hectáreas incluyen a la Reserva Yberá para su transformación como asentamiento humano, en oposición a la Ley 6.666/20, detalló Goralewski.

