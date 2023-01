Explosión de una cubierta ocasiona vuelco de vehículo en el túnel Semidei

Un vehículo que circulaba por el túnel Semidei terminó volcando a raíz de la explosión de una de sus cubiertas, el conductor salió sin lesiones importantes del percance. El comisario Víctor Frutos, jefe de la Comisaría 22 de Asunción, acotó que no afectó a otros rodados debido a la nula circulación que había en la hora que ocurrió el accidente.

“A las 05:10 a 05:20 horas aproximadamente un automóvil de la marca Toyota IST que circulaba por la ruta Transchaco y al ingresar al túnel Semidei según manifiesta el conductor una de sus cubiertas había reventado lo cual provoco la perdida del control del movil y el vuelco del mismo” relató.

Posibles causas

“No llegamos a ver si le faltaba (renovar la cubierta) o si agarró alguna piedra o un objeto que había en el lugar teniendo en cuenta que hay bastante circulación tanto de camiones de gran porte o medianos, vehículos que llevan mercaderías. Uno no puede saber que pudo haber caído de los demás móviles y quedan en la capa asfáltica”, manifestó.

“El conductor salió ileso, no hay otra persona afectada según personal interviniente. Gracias a Dios en ese momento no había mucha circulación vehicular y no afectó a terceros. El conductor manifestó que escuchó una explosión y perdió el control de su vehículo”, comentó.

