No corresponde hacer una modificación de la ley a dar los permisos correspondientes a hacer la exploración y prospección con respecto a exportaciones petrolíferas eso es contundente”, dijo.

Añadió que en función a una serie de estudios científicos realizados se concluyó que no es rentable la explotación de petróleo en esa Región. Hay informes realizados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dónde todas las direcciones dicen claramente que no corresponde hacer una modificación de Ley.

“Hay que considerar que Médanos forma parte de la reserva de la biósfera es un patrimonio histórico. No comprendo la presión que están realizando todos estos grupos del sector de petróleo de Paraguay”, afirmó.

“En este caso en la mayoría de las áreas silvestres de Paraguay está completamente prohibida la extracción y prospección de piedras, minerales, petróleo que pudieran destruir el complejo integral que se denomina belleza escénica en el área silvestre protegida”, concluyó.Cabe mencionar que la modificación sugerida tiene como finalidad restituir las actividades de prospección y explotación de hidrocarburos y minerales dentro de la reserva.

La modificación sugerida en el artículo 4° establece que el MADES contará con un plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, en el cual podrá permitirse actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental.

Por otro lado, en el artículo 6°, queda estipulado que cualquier ocupación de terreno, dentro de los límites del parque, está prohibida, salvo que sea con expresa y previa autorización del MADES.