Exjueza de ejecución habla sobre el incumplimiento del deber alimentario

El ministro del Interior, Federico González, expresó que los datos que posicionan al país como el segundo más seguro de latinoamérica, “forman parte de una realidad”, asegurando que puede no gustarle a la gente “pero los datos están”, expresó. Sin embargo, aclaró que no se siente satisfecho con estas estadisticas, ya que la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía es diferente, ” aunque ¿de qué me sirve a mi leer ese número, a mi no me sirve porque la población se siente insegura”, apuntó.