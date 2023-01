Exigen a Argentina justificar el pedido de cobro de peaje en la hidrovía

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No estamos en contra de algún peaje, una tarifa esta permitida siempre y cuando haya una contraprestación, pero debemos conocer, evaluar entre todos los países y pasar al siguiente paso de analizar el nivel de la tarifa”, sostuvo.

Mencionó que “antes parecía un reclamo de Paraguay solamente, sin embargo hoy esta en acta están los cuatro países pidiendo a Argentina que justifique y ese es un cambio muy grande. Ya no es solo Paraguay que pide que se suspenda la medida”.

“Se mantiene en su posición de que se prestó el servicio pero no hay una justificación con la cual se pueda evaluar la contraprestración del servicio. Nosotros no acompañamos ninguna otra propuesta que no sea requerir la justificación. Brasil, Bolivia y Uruguay están claramente con Paraguay”, afirmó.