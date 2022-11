Exfucionarios de Poti S.A exigen el pago de salarios y despidos injustificados

Escuchá esta Noticia en Audio.

Duré explicó que la misma presentó una denuncia a la Secretaría de Estado, sin embargo, no obtuvo respuesta, señaló que hay personas que no pudieron adherirse a la manifestación porque no tienen para su pasaje. Denunció que la empresa Poti S.A por ocho meses no pagó el seguro patronal del IPS y no cumplía con el pago de salario establecido en los contratos.

“Tiene en la calle a embarazada con maltrato, ocho meses no le pagaron IPS, en la planilla figuraba que tenían que cobrar G. 3.800.000 y cobra la mitad. “Este señor es un estafador para su pobre gente, que hoy no pudo manifestarse porque no tiene para su pasaje específicamente una señora embarazada, ella metió sus reclamo en el Ministerio de Justicia y Trabajo y no le dieron una respuesta”, relató.

“No le pagaron aguinaldo, insalubridad, imaginense pobres personas, otra señora tuvo Covid-19 recién recuperada acá en la calle con nosotros. Este señor es un monstruo, hay que cancelarle su empresa, hay que meterle preso porque debe muchísimo a sus empleados”, manifestó.

“Están en frente del Ministerio de Justicia, la señora de mediación me dice entren de a uno y vamos a recepcionar, yo le dije que ya conozco el sistema y no nos vamos a prestar a su juego, estamos cansados porque este señor maneja la Fiscalía, el Paraguay y también dicen que maneja la vicepresidencia”, puntualizó.

