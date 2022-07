Excepciones en EE. UU. podrían hacer que Djokovic dispute el US Open

Escuchá esta Noticia en Audio.

Hace apenas algunas semanas, mientras se disputaba el torneo de Wimbledon, el ex número 1 del mundo fue consultado justamente sobre lo que podría suceder en el último Grand Slam del año después de qué mismo deslizara que esperaba recibir “buenas noticias” desde los Estados Unidos. En conferencia de prensa fue consultado entonces si él había cerrado la posibilidad de inocularse contra el virus: “Sí, la cerré”, sentenció.

Con esta confirmación realizada el mes pasado por el propio Djokovic, queda desterrada la posibilidad de que pueda ingresar al país norteamericano ya que según informa el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) todas las personas que no sean ciudadanas ni residentes deben “estar completamente vacunadas con una vacuna contra el COVID-19 aceptada”.

Sin embargo, existen una serie de excepciones que esperanzan al serbio de 35 años. Una de ellas es que presente “contraindicaciones médicas documentadas para recibir la vacuna contra el COVID-19″, algo que ya intentó en Australia, pero que finalmente no le resultó. En enero de este año el tenista viajó al país oceánico para disputar el primer Grand Slam del año, pero tras pasar varios días en un centro de detención fue deportado por no estar inoculado.

Otra excepción en los Estados Unidos es para “personas cuyo ingreso se considere de interés nacional, según lo determine la Secretaría de Estado, la Secretaría de Transporte o la Secretaría de Seguridad Nacional (o quienes estas designen)”. Este punto es más complejo ya que Djokovic necesitaría una aprobación de un alto funcionario del gobierno para disputar el torneo.

En caso de conseguir aplicar para alguna de estas excepciones, el deportista deberá someterse a una prueba viral 3 a 5 días después de su arribo a los Estados Unidos, (a menos que tenga documentación que acredite que se recuperó del COVID-19 en los últimos 90 días) y además deberá realizar una cuarentena de, al menos, 5 días.

Lo cierto es que esto ya ha generado revuelo y desde hace algunos días se ha abierto una página en la que más de 18 mil personas pusieron su firma para que el gobierno norteamericano permita el ingreso de uno de los mejores tenistas de la historia. “No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic compita en el US Open 2022. El gobierno de EE.UU. y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar”, señala la web.

Cabe recordar que las restricciones y la obligatoriedad de la vacuna corre exclusivamente para ciudadanos no estadounidenses. Es decir que tenistas que sean residentes o cuenten con ciudadanía podrán jugar el torneo pese a no estar inoculados contra el COVID-19.

Además, en 2021 el serbio había podido participar del certamen en el que llegó a la final cuando perdió contra el ruso Daniil Mevdedev porque en ese entonces no existían restricciones para los no vacunados. Para esa edición, sí se estableció cuarentenas estrictas y burbujas para todos los jugadores, con el objetivo de evitar un brote en el torneo.

“Soy tenista profesional, no me meto en política ni nada porque eso no me interesa. Tengo mi postura y soy partidario de la libertad de elegir lo que más te conviene. Respeto todo y a todos, y al menos espero que la gente respete mi decisión. Si tengo permiso, estaré allí. Si no lo hago, no estaré allí, no es el fin del mundo”, comentó Nole hace algunas semanas en Inglaterra al ser preguntado sobre las restricciones impuestas por países como Australia o los Estados Unidos.

En cuanto a lo deportivo, este torneo será clave para Djokovic, quien en la actualidad tiene 21 Grand Slam y está igualado en esta cifra con Rafael Nadal. Su objetivo es triunfar en el US Open, así como lo hizo hace algunas semanas en Wimbledon, para transformarse en el tenista con más títulos de los grandes en la historia.

Fuente: Infobae