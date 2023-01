Euclides Acevedo: “Mba´epio ni general Stroessner ndaipu’akai cherehe ko’ãa ipu’akata”

Escuchá esta Noticia en Audio.

Sobre las elecciones generales:

“Estamos convencidos que respondemos a una necesidad ciudadana del cambio. La gente quiere algo diferente, nosotros somos eso. No nos quedamos en el encanto de la dupla. Nosotros estamos convencidos que nuestra propuesta tiene raíz y con el correr del tiempo tendrá hojas y frutos”, afirmó.

El presidenciable responde las acusaciones en su contra:

“No importa si hablen mal o bien de vos, lo importante es estar en la tapa. Muchos de los que nos atacan nos hacen propaganda gratis. Lo que sí me irrita es la superficialidad de los analistas políticos que se quedan con lo periférico y dicen que Jorge Querey nos vamos a vender por G.500 mil, eso es un insulto”, sostuvo.

“A mi no me van a llevar del hocico como a un toro a un destino donde no quiero. La histeria es un recurso femenino y no me van a asustar con eso. Nosotros somos constructores de un pensamiento diferente, somos militantes de la inclusión. No quiero Berlín de 1945 donde se reparten cuotas, prefiero Jerusalén”, expresó.

Alusión a su campaña política:

Acevedo aseguró que obtendrá los votos de “los colorados descontentos y los liberales que hace tiempo buscan liberalismo. Aquellos que no votaron nunca van a tener que votar por nosotros porque ven la posibilidad de un cambio”.

“Euclides Acevedo no será ‘su excelencia’, será un compañero. La juventud nos votará porque le daremos el primer empleo y le decimos a los jóvenes que hagan política carajo”, mencionó.

Por último, se refirió al supuesto plan para que Mario Ferreiro renuncie a la Intendencia de Asunción:

“Cómo pico me voy a prestar a una conspiración en contra de mi amigo. Eso es un insulto a mi inteligencia, japoina”, expresó.