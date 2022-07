Euclides Acevedo apunta a una reforma de seguridad y saneamiento del Poder Judicial

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Para mí lo fundamental es la seguridad. Los países prósperos son países seguros y dedican gran parte de su presupuesto a la defensa nacional que es la defensa de sus intereses. No hay prosperidad económica si no hay seguridad”, mencionó.

Horacio Cartes y su familia en lista negra de los EEUU

“Es una crónica anunciada hace mucho tiempo. Revela que nuestras instituciones no funcionan como deberían funcionar”, sentenció.

“Hay que entender la política de Defensa Nacional de Estados Unidos. Hizo que la neutral Suiza permitiera al FBI detener a los dirigentes de la FIFA”, dijo.

“No sería nada extraño que empezará un proceso en su contra y que termine en una extradición. No sé cuándo culminará. Es por eso que es fundamental que el Ministerio Público y el Poder Judicial pase por un proceso de revisión de su interior”, señaló.

“Nosotros tenemos que agudizar nuestras instituciones neurálgicas de seguridad del Estado. La seguridad no es responsabilidad del Ejecutivo, es fundamentalmente del Poder Judicial y del Ministerio Público que se encarga de la Política Criminal del Estado”, aseguró.

“Para mi es fundamental el próximo Fiscal General del Estado porque de eso va a depender el saneamiento moral del Ministerio Público. Es muy necesaria una reforma de la Constitución Nacional”, comentó.

