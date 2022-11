Estrellas de Hollywood e intérpretes de doblajes estarán en la primera Comic Con en Paraguay

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es un evento de cultura pop que se realiza hace más de 70 años en el mundo. Allí confluyen grandes dibujantes y artistas, con el tiempo se unieron las plataformas de streaming y cadenas de televisión”, comentó.

“Es un honor y orgullo tenerlo por primera vez en Paraguay. Significará reivindicar ese talento enorme que tenía Robin Wood que ha dejado un legado al artista paraguayo que sí se podía trabajar para el mundo y ser reconocido. Él es quizás uno de los creadores de historietas y cómics más reconocidos del mundo y es paraguayo”, explicó.

“La idea es despertar conciencia cultural de que hay muchos jóvenes artistas talentosos y que sea una convención que dure en el tiempo y promueva la actividad del cómic y el cine de aventura”, dijo. Estrellas.

Los actores de Games of thrones y de serie The walking dead estarán presentes en el evento

Mientras que también estarán los intérpretes de doblaje como Mario Castañeda, quien da voz a Goku y el intérprete vocal de Naruto, Isabel Martiñón

Así también marcará presencia Sebastían Llapur que le da voz a las versiones en español de Darth Vader, Krosty de Los Simpsons y Diego de La era de hielo.

Otra figura es el renombrado dibujante de Marvel, Jim Food one Mahfood.

