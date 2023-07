ESTO ES FÚTBOL CON CHIPI VERA, ROBERT SINGER, MARCELO MARTÍN ORUÉ Y JJ GÓMEZ

La presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) Rossana González mencionó que la situación del doctor Felipe González quien habría sido Ministro de Salud no se dio concretamente por sus declaraciones sino la causa sería porque “había un movimiento político y les molestó que él no estuviese con el Partido Colorado”. Resaltó que su destitución como designado para el cargo de ministro de Salud se dio por no corresponder a la línea política del nuevo gobierno.