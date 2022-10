¿Estas pensando en viajar a Qatar?: Requisitos e información adicional a tener en cuenta

Escuchá esta Noticia en Audio.

1- Pasaporte

Debe tener una vigencia mínima de 6 meses al entrar al país.

2- Boletos del mundial

Evite posibles fraudes. El único canal oficial para la compra de boletos es a través del sitio web de la FIFA

3- Hospedaje

Es necesario realizar la reservación de alojamiento, previo al arribo a Qatar. Para reservas de alojamiento se sugiere a través de: https://www.qatar2022.qa/book

4- Tarjeta Hayya

Para entrar a Qatar durante el mundial se necesitará la tarjeta “Hayya”, que servirá como visa de entrada al país, acceso a los estadios y transporte público gratuito, por lo que será obligatoria. Para tramitarla acceda a: https://hayya.qatar2022.qa/

5- Vacunación COVID-19

Es necesario contar con un esquema de vacunación completo, con vacunas aceptadas contra COVID-19. La última dosis debe haber sido aplicada en un periodo no mayor a 9 meses. Consulte la página del Ministerio de Salud de Qatar.

Todas las personas vacunadas, sin excepciones, requieren un certificado de prueba PCR, con un resultado negativo válido por 48 horas. Los menores de 5 años están exentos.

6- Aplicación EHTERAZ

Descargue y regístrese en la aplicación Ehteraz, en la cual se verifica la salud de los viajeros, sus certificados de vacunación contra COVID19 y el último resultado de test PCR. APP disponible en IOS y Android “EHTERAZ”.

7- Seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional

Se debe contratar un seguro de salud internacional que tenga cobertura por atención médica hospitalaria en Qatar y en cualquier parte del mundo, que suministre cobertura médica de emergencia para enfermedades o lesiones inesperadas y que cubra situaciones como la evacuación médica de emergencia.

Informaciones adicionales

Los paraguayos que deseen viajar a Qatar con motivo de la Copa Mundial de la FIFA deben tener en cuenta que hay aspectos importantes de la vida cotidiana en Qatar que son diferentes a los que estamos acostumbrados en Paraguay, tanto por la ley como por la cultura. Aquí van algunas informaciones de utilidad:

⁃En Qatar se permite la libertad religiosa, y hay espacios de culto específicamente asignados para los diferentes credos. No obstante, no está permitido el proselitismo religioso o la difusión de mensajes religiosos que no sean del Islam, religión oficial del país.

⁃Si piensa conducir durante su estancia en Qatar, infórmese sobre las normas de circulación. No se puede alquilar vehículos ni manejar con registro de conducir paraguayo, salvo que sea el registro internacional de conducir, expedido por una autoridad debidamente autorizada para ello.

⁃En varios lugares públicos de Qatar existen códigos de vestimenta que exigen que tanto hombres como mujeres se cubran de los hombros a las rodillas (incluyendo el pecho y el estómago), pero existen playas y espacios de entretenimiento de naturaleza privada donde se relajan esos códigos de vestimenta.

⁃Algunos medicamentos recetados y sin receta de Paraguay no están disponibles o están restringidos en Qatar. Confirme la legalidad de sus medicamentos antes de intentar introducirlos en Qatar, especialmente los estimulantes y los analgésicos fuertes. Debe viajar con una copia de su receta, si procede, y elaborar un plan de atención médica con su médico antes de viajar.

⁃Los periodistas, incluidos los creadores de contenidos independientes y los blogueros, necesitan visados y permisos específicos para utilizar equipos de fotografía y videografía, o para realizar entrevistas o reportajes dentro de Qatar. Tampoco se permite fotos de personas sin su consentimiento.

⁃El alcohol es legal en Qatar, pero está muy regulado y solo está disponible en lugares limitados, para adultos mayores de 21 años. Se puede beber en bares, discotecas y en algunos Fan Zones de la FIFA especialmente habilitados, así como en el domicilio particular y en las habitaciones de hotel.

Información de contacto en casos de emergencias para ciudadanos paraguayos

⁃El encargado de negocios es el Diego Javier Estigarribia.

⁃El 999 es el número de teléfono de los servicios de emergencia en Qatar.

⁃Números de emergencia de la Embajada del Paraguay en Qatar:

+974 5563 2516

+974 55309495

Dirección: Zone 66 Street 505 Villa 14 – West Bay – Doha – Qatar

Email: [email protected]

Les invitamos a que sigan las redes sociales de la Embajada del Paraguay:

⁃Twitter @embaparqatar

⁃Facebook @embassyofparaguayinqatar

⁃Instagram @embaparqatar

⁃Página web: www.mre.gov.py/embapar-qatar/