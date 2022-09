“Estamos elaborando el informe final”, afirma diputado sobre investigación de CIB a Horacio Cartes

El diputado Jorge Ávalos, sostuvo que “ya se está abocado y elaborando el informe final” sobre la investigación a Horacio Cartes por lavado de dinero, esto a pesar de que no haya comparecido ante la CBI. Recalcó que la apelación al fallo del juez Raúl Florentín fue porque debían defender los derechos otorgados por la Constitución Nacional.

“Estamos llegando al final de la prórroga establecida que es el 6 de octubre ya se está abocado y elaborando el informe final. Quiero dejar en claro que más allá de quien sea, lo que nosotros defendemos es las atribuciones de la CBI, la Constitución es muy claro al establecer que inclusive podemos investigar a legisladores sin necesidad de pedido de desafuero”

“Podemos citar a comparecer a cualquiera, no se necesita pedido de desafuero porque esto no es un proceso penal, esas atribuciones son los que defendemos y no importa si es Horacio Cartes, por eso lo apelamos porque pareciera que lo estamos consintiendo”

Sostuvo que “lo más probable es que no haya resultados porque el plazo ya es muy corto, pero dejamos abierta esa definición y la obligación de compadecer”.

