Esta semana se define si Pablo Aguilar continúa o no en Cruz Azul

May 30, 2022

Aguilar señaló que hasta el momento no tiene noticias de una renovación de contrato con el Cruz Azul, pero que esta semana definirá esa situación. Sin embargo, mencionó que varios agentes ya se acercaron a él para comentarle de algunas opciones en diferentes equipos, de las cuales una de ellas sería Libertad.

El compatriota mencionó además que una vez que conozca la decisión de las autoridades del Cruz Azul comenzará a analizar las opciones que se le van presentando para continuar con su carrera futbolística. “Todavía me siento fuerte, me siento como para seguir. El físico me dice que siga un ratito más por eso quiero seguir para dar pelea”, expresó.

Mencionó además que continúa con la idea de ayudar al Sportivo Luqueño, que fue uno de los primeros equipos donde jugó. “Siempre estamos tratando de colaborar con lo que se pueda, ahora mismo me gustaría ayudar desde afuera, Luque necesita ahora de todos nosotros. Ahora mismo está en ese vaivén de irregularidades pero lo importante es que se sigue manteniendo ahí”, comentó.