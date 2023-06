Esta en manos de Óscar Rodríguez ejecutar estacionamiento tarifado: “Creo que vamos a implementar”

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Tenemos el informe de la Contraloría donde no manifiesta alguna irregularidad (…) Esta en la potestad del intendente tomar la decisión de implementar o rescindir. Yo creo que vamos a implementar, es una necesidad realizarlo”, afirmó.

Respondió a quienes afirman que no peleará para no pagar la multa a Parxin y aseguró que ya recurrió a todas las instancias pertinentes

“Desmiento lo que dicen algunos medios que dicen que el intendente no va a pelear para no pagar la multa a Parxin, es algo absurdo, mentiroso y tendencioso, qué más puedo hacer si tenemos a través del arbitraje una sentencia la cual hemos recurrido a la Cámara de Apelación, volvió el Municipio a perder 3 a 0, recurrimos a la Corte Suprema de Justicia y fue rechazado In límine nuevamente, qué más pelea puedo dar para no abonar la multa en la cual fue condenada la Municipalidad en la administración anterior, o sea pretenden que recurra a la Corte de la Haya o al cielo no sé dónde vamos a recurrir, todas las instancias ya hemos recurrido y ya hemos peleado todos los escenarios”, aseveró.