Esquema de lavado de dinero: Hay suficientes elementos para imputar a varias personas, según Querey

May 30, 2022

“Aquí hay suficientes elementos y se debe avanzar con los elementos nuevos para poder no solo investigar, sino para que una serie de personas sean imputadas en los diversos hechos de lavado de dinero y sus delitos precedentes, la Fiscalía ya no tiene que realizar una investigación en done deben encontrarse evidencias, esto es dar trazabilidad al dinero y también a los dueños de estas empresas”, aseveró.

El senador apuntó que “Si no contamos con la predisposición de la fiscal general del Estado, vamos quedar varados de nuevo, las tabacaleras van a tener que implicar en base a una investigación, espero que la fiscala lo haga, por un lado, esta la conexión directa y por otro lado hay empresas que existen por papel, pero no en la realidad, o personas físicas que no pueden explicar por qué están comprando a su misma empresa”.

“Aquí hay un problema muy serio en cuanto a las organizaciones criminales, pero lo estamos convirtiendo en un paraíso, tenemos dos inconvenientes muy serios, primeramente, no hay medidas de barrera en las instituciones responsables, lo segundo es la facilidad del sistema financiero y de otras áreas de la inversión privada, que están involucradas o presuntamente responsables con este tema del lavado, internacionalmente ya tenemos la detección de esta situación”, aseguró.