Esperanza Martínez cuenta que su dupla presidencial sería una figura del PLRA

Escuchá esta Noticia en Audio.

Martínez indicó que las conversaciones vienen y van dentro de la oposición, sostuvo que la idea de confirmar su dupla se podría dar en los próximos días, no quiso adelantar y entrar en detalles de un posible nombre.

“No hay nada definido, estamos conversando, hoy teníamos previsto hablar con dirigentes del PLRA. Mi acompañante de chapa sería una figura masculina del ámbito político y del PLRA”, aseguró.

¿Dupla con Euclides Acevedo?

La precandidata afirmó que en ningún momento se pensó en una posible chapa junto a Eiclides Acevedo, ya que no se encuentra dentro de la Concertación: “Hasta donde yo tengo entendido él no se va a adherir a la Concertación, es muy difícil, en reiteradas ocasiones dijo que no iba a acompañar nada”, puntualizó.

More Entradas for Show: Entre Paréntesis