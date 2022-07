Especialista asegura que el MEC viene preparando docentes con “buenos instrumentos” para el futuro

Escuchá esta Noticia en Audio.

“A mi no me preocupa hablando como evaluador, de 360 que se presentaron para el examen escrito 147 pudieron pasar. A mí me deja la impresión de que el MEC va preparando mejores instrumentos”, señaló.

El docente afirmó que su mirada radica en la evaluación y comparación de anteriores exámenes registrados, donde el índice de aprobación no superaba siquiera el 10%. El examen trató sobre la base teórica y apuntó que las nuevas generaciones de profesionales deben tener conocimientos sobre marcos teóricos , cuestiones filosóficas y demás.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias