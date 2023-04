Escuchá esta Noticia en Audio.

El padre de la funcionaria fiscal Claudia Guillén y un escribano fueron imputados por el Ministerio Público en la causa de la camioneta reportada como robada en Brasil.

“Estoy luchando contra una organización criminal muy fuerte, no tengo problema con la imputación porque tengo para defenderme. Hay muchas contradicciones, yo no puedo falsificar a la firma, no puedo falsificar una chapa, por ahí dicen que me dedico a esto de comprar camionetas, mentiras es”, expresó.

El agente fiscal de la Unidad Penal Número 1 Oscar López Laterza imputó a Guillén por hecho punible contra la restitución de los bienes, reducción y hecho punible contra la prueba documental y producción de documentos no auténticos.

“La policía extorsionó a mi hija, acá hay mucha tela que cortar, hay muchas contradicciones en los testimonios en la Fiscalía. Yo compro la camioneta con contrato privado y le entrego 120 millones de guaraníes, quedaba por saldar 160 millones y eso debía hacer cuando me den la transferencia del vehículo”, sostuvo.

Asimismo, fue procesado por los mismos cargos el escribano de nombre Julio Cáceres Carrillo, pues este habría falsificado la documentación del rodado. “Yo no falsifique esos documentos, yo soy la victima, me jodieron, me estafaron, mi hija se fue presa y quieren ver sangre algunos periodistas”, expresó.

“Hago el contrato privado y el escribano me dice dejame ese contrato privado para verificar para tu seguridad que no sea robado pero te va a costar 8 millones de guaraníes”, indicó.

“El escribano me dijo que cambie el faro porque le dijeron en el peritaje que debía hacerlo, no sé si pusieron un GPS ahí para que la Policía sepa a donde iba. Me pusieron un GPS ahí en el faro, eso es. Hay gente que goza con mi derrota, yo no le jodí a nadie, a mi me jodieron y voy a demostrarlo”, infirió.

La auxiliar de la Fiscalía fue imputada y beneficiada con arresto domiciliario, pues en su poder fue hallada la camioneta Toyota tipo Hilux, denunciada como robada en Brasil.

Según el informe del Departamento de Automotores, el vehículo tenía una chapa falsa y aparentemente, el número de chasis tampoco correspondía al rodado.