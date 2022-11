Es una “nota pererĩ” el pedido de Juicio Político a Antonio Fretes presentado por PQ, dice diputada

Escuchá esta Noticia en Audio.

La legisladora aseveró “ vamos a ser claros y rigurosos, lo que se presentó ayer no fue un juicio político, vamos a ser justos y decir que alguien se haga cargo y darle forma porque así no se presenta un juicio político”.

Relató que lo presentado “no está trabajado como una acusación, es una nota que presentó una persona que quería salir en la tele. Un juicio político tiene que tener fundamentos y sobre todo una acusación que explica los hechos”.

“Estoy cansada de que me usen de secretaria, no me voy a encargar porque son desleales, hicimos nuestro aporte y Celeste Amarilla se comprometió a redactar. Le envíe el fin de semana lo que trabajamos hace 15 años (sobre irregularidades de Fretes en la CSJ)”, dijo sobre el libelo acusatorio que debe presentar su colega libreal”.

No reúnen los votos

“No hay votos, ya Honor Colorado y el grupo periodístico baja líneas y no va a acompañar el juicio político, el sector de Añetete ciego, sordo mudo y pelotudo tampoco institucionalmente ha dicho y entonces los colegas no dicen nada, que tienen problemas judiciales”, sentenció.