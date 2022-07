“Es un niño guerrero”: Martín Soel también espera un corazón

Escuchá esta Noticia en Audio.

Francisco Candia, médico de profesión, refirió que su pequeño estaba sano, pero que de un día para otro se descompensó. Hace dos meses se encuentran en los pasillos luchando por su vida. Al no mejorar su corazoncito, se comprobó que necesita uno nuevo.

Mencionó que es su primer hijo y además es el primer nieto de sus abuelos, tanto paternos como maternos.

“Estamos tratando de concienciar a la gente de la importancia de la donación de órganos. Nunca me imaginé que me podría tocar, yo entiendo la situación de la familia cuando un ser humano muere y en este caso me toca muy personalmente porque ahora estoy al otro lado, como papá”, dijo.

“La diferencia con el caso de Naiara es que ella era una nena de seis años, entonces era un poco más amplio los probables donantes que podía tener, en el caso de Martín como que es un niño de 7 – 8 kilos nos dicen que un paciente de hasta 20 kg sería un corazón apto para él”, explicó.

El otro caso que conmocionó a la ciudadanía es el de la pequeña Nahiara, quien luego de una cirugía que duró cinco horas a cargo del equipo de Cardiología del hospital general pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, liderado por el Dr. Marcos Melgarejo, ya tiene un nuevo corazón y está evolucionando favorablemente.

