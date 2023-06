“Es díficil tratar intervención de la municipalidad de Casado, no dan los tiempos”,dice diputada

La diputada Rocío Vallejos explicó que es dificil tratar una intervención a la Municipalidad de Puerto Casado, a pesar de las multiples denuncias que hay en torno al intendente Hilario Adorno. Esto se debe a que "los tiempos no alcanzan" ya que pronto ingresarán los nuevos congresistas.

La diputada Rocío Vallejos dijo que recicbió multiples denuncias pero no puede hacer nada hasta que entre el nuevo periodo en el parlamento. “A lo mejor con suerte se convocará para el próximo miércoles, hay un plazo para que se resuelva, y necesitamos mucha buena voluntad. Yo me comprometí con los sufridos pobladores próximamente iré a visitarlos. Los tiempos no dan ya que este Congreso se van rápido”.

Sobre las denuncias que recibió: “Esto es una verdadera vergüenza, el intendente compró una camioneta para él con la plata de los ciudadanos, es terrible, ellos sufren de sequía y luego inundaciones”.

Sobre cambio de Gobierno: “Como todo ciudadano paraguayo quiero que al Gobierno le vaya bien, me hubiese gustado que haya alternancia pero bueno los paraguayos eligieron. Ojalá que el nuevo presidente llame a la oposición para tener una relación más cercana”.