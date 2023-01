¿Es delito que en tu cédula de identidad aparezca que sos soltero cuando estás casado?

El abogado Ricardo Merlo explicó que si bien la actualización de datos del estado civil en la cédula de identidad es una obligación no podría tener consecuencias penales. Dijo que para que se considere una “falsedad” debería tener el requisito de intencionalidad.

“Debemos tener en cuenta que la falsedad tiene el requisito de que uno al momento que realiza la declaración ya sea falsa a sabiendas (…) Si es que voy al Registro Civil o la Policía Nacional a gestionar los trámites y digo que soy soltero cuando estoy casado, eso sería una falsedad porque estoy en conocimiento de que esa situación no se ajusta a la realidad”, expresó.

Mencionó que sí existe la obligación de actualizar los datos pero sin embargo sostuvo que no se podría aplicar la idea de que se incurre en falsedad.

“Plantear de que es una falsedad la no actualización de los datos con consecuencias penales no tiene sustento por la sencilla razón de que cuando hace las documentaciones está denotando una situación real y para modificarlo intervienen terceros, no depende de uno”, dijo.

