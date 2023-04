ERSSAN ante denuncias de insalubridad en aguateras: “Fueron radiografías del momento”

El director de Gabinete de la ERSSAN, Juan Pablo Leiva, respondió sobre un informe dado a conocer por el profesor Robert Cano, a través de la Ley de Acceso a la Información, que indica la presencia de coliformes fecales y nitrato en el agua destinada al consumo. Dijo que efectivamente el informe no fue publicado por falta de tecnología y que en su momento se informó a las aguateras sobre la situación de sus aguas.

Afirmó que se encuentran haciendo el plan de supervisión 2023 pero que “cuesta un poco porque tenemos poca dotación de funcionarios y pocos vehículos pero muchas ganas de trabajar y garantizar que el agua se apta para el consumo humano, es una guerra diaria”.

Leiva explicó que al constatarse esas irregularidades “nosotros en forma inmediata le comunicamos a cada prestador el estado del agua para que puedan garantizar la salud de la población”, manifestó, señalando que según el marco regulatorio “es responsabilidad del prestador comunicar al usuario en el caso de que el agua no sea apta para consumo humano, pero si pueda servir para lavar la ropa, bañarse o regar las plantas”.

Por otra parte, explicó que pueden hacer los usuarios para reclamar la situación

“Se puede presentar una denuncia ante la Erssan de manera escrita o a través del correo electrónico, y nosotros tomamos los mecanismos de forma inmediata. En el caso de una denuncia general, enviamos un equipo en una inspección especial a los efectos de poder constatar en el lugar la situación y solicitarle al prestador todas las documentaciones”, señaló.

Consultado sobre los riesgos de consumir agua con muy mala calidad, con nitrato o coliformes fecales, apuntó a que “sería muy irresponsable hablar de eso por mi parte siendo abogado. Muchos dicen que el consumo alto de nitrato generan lo que se llaman niños azules, pero esas son altas concentraciones por largo tiempo, también hablan de enfermedades gastrointestinales, pero no me atrevo a hablar de una rama que no es mi especialidad”, apuntó

Finalmente, señalo que el procedimiento en caso de incumplir reiteradamente con las condiciones del agua los prestadores de servicio “irán a sumario, y una de las sanciones es una intervención cautelar, que ya queda en orbita del titular del servicio que es el poder Ejecutivo, se remite los antecedentes a través del MOPC”, concluyó.