Enrique Riera sobre reformas en la Policía:”Tendría media sanción antes que se renueve el Congreso”

El senador dijo que el proyecto de la reforma policial tiene 270 puntos y faltan tocar 90, a pesar de esto, se tendría media sanción antes que que se renueve el Congreso.

Riera afirmó que los “ejes de sus promesas electorales siguen siendo los mismos”, uno de ellos será una lucha “pura y dura” contra el microtráfico y tratar de recuperar a los jóvenes.

Sobre las cárceles: “El 80% de los presos no tienen condena, en qué estado está su caso, nadie sabe. Cuando nos íbamos a Tacumbú los presos se nos acercaban como moscas a la miel, hay demasiados presos que necesitan abogados. También tenemos la ley de las tobilleras, tenemos todo, pero no tenemos las tobilleras, entonces el denunciado puede pagar su tobillera para no ir a la cárcel”.

“El contrabando es un gran problema, hay 42 puntos de entradas y solo 12 tienen tecnología. Falta voluntad política para tener recursos. La seguridad es rentable, invertir en seguridad es rentable”, dijo Riera.

Sobre la polución sonora: “El alcohol, los jóvenes y la noche está comprobado que produce inseguridad. Se debe de ordenar las farras, no porque el 10% quiera farrear los demás van a sufrir. Estamos trabajando para ustedes, para los ciudadanos, para que haya seguridad”.

