Enrique Bachetta renunció como representante del Senado en el JEM:“Quiero dar espacio a otra gente”

Escuchá esta Noticia en Audio.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados eligió a las autoridades que integrarán la presidencia y vicepresidencia para el periodo 2023-2024. En el acto presentaron su renuncia los parlamentarios Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti, quienes representaban a la Cámara de Senadores.

“Estoy abocando a todo lo que va ser mi vida después de esto y tomé la decisión de darle espacio a otra gente, en el Senado va surgir el sustituto. No quiero absolutamente nada que vivir a mi vida privada y volver a ser abogado. Rodrigo Blanco está muy bien posicionado, Silva Facetti también renunció”, dijo.

El senador Enrique Bacchetta no pugna para algún cargo para el próximo 30 de abril. Con la salida de ambos congresistas, la Cámara Alta deberá designar a nuevos representantes del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento.

“No me hace feliz ser senador hoy entonces hice de tripas corazón y tomé la decisión, estoy muy contento con la decisión que tomé. Hay veces que vos tomás una decisión la mitad de la gente está enojada y la realidad es que ya no me hace feliz pero me costó tomar la decisión”, manifestó.

Sobre designaciones de EEUU a Horacio Cartes y Hugo Velázquez

“Me preocupa este nuevo sistema de designarle a las personas, el embajador habla siempre habla en el marco de la operación. Vos ya no sabes que puede pasar y acá en Paraguay una denominación como esa es fatal, sin saber si es cierto o no es cierto”, señaló.