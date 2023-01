Encuentran artefacto explosivo en un camino vecinal en Itapúa

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Es una pelota forrada con papel tipo cartón, tiene dos mechas, Fuimos alertados a través del sistema 911 referente al hallazgo por un vecino del barrio que le había entregado un grupo de niños que había encontrado en la vía pública”, comentó.

“Acudimos al llamado y nos entregó el artefacto a la cual llamamos a personal especialista de la GEO para inspeccionar, a simple vista se puede observar dos mechas y tiene pólvora. Calculamos que se había preparado para las fiestas de fin de año para reventar, calculamos eso”, aseveró.

El jefe policial señaló que se encontró en un lugar donde no existen muchas viviendas y negocios importantes, por lo cual se descarta que vaya dirigida a perjudicar a una familia o una persona. Dijo que personal de la GEO deberá informarle de la magnitud que tendría si explotara el objeto que es de fabricación casera.

“Es un camino vecinal donde no hay negocios grandes, residencias especiales. fue encontrado por un grupo de niños que se encontraban jugando. Me tienen que informar qué magnitud puede agarrar si llega a detonar”, expresó.

“Es de fabricación casera, pero no sabemos con qué fin, es cartón que mezclaron con plasticola para que se pueda cubrir, es plástico abajo y tendría unos 250 gramos. No estamos lejos de Encarnación, estamos a unos 4 a 5 kilómetros, es un camino viejo y no tan poblado”, agregó.

More Entradas for Show: Las Primeras Noticias