En Paraguay no hay control de la cantidad de agua que se utiliza, lamentan expertos

Karim Musálem, director de Conservación de WWF Paraguay y el hidrogeólogo Daniel García hablaron sobre el agua en Paraguay. Consideran que no hay control de la cantidad del líquido vital que se utiliza en el país. Musálem aseguró que se debe reconocer la importancia de la naturaleza, humedales y bosques.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Hay una Ley de recursos hídricos del año 2007 pero nunca se pudo reglamentar. Hoy día podemos decir que el agua no tiene costo en Paraguay por eso no tenemos el control de la cantidad de agua que usamos. El agua que se saca de un pozo, es agua que sale de un acuífero pero no sabemos cuánto es”, explicó el hidrogeólogo Daniel García.

“Cuando forzamos el agua y sacas más de lo que se puede, va a llegar al punto que va salinizar. Se saca más agua de la que ingresa y se produce una sobreexplotación del acuífero”, comentó.

Contaminación del agua en Paraguay:

“Quizás un dragado no hace nada, pero 10 o 100 no sabemos ¿Hasta dónde los sistemas naturales soportan este tipo de efectos acumulativos?”, preguntó Karim Musálem, director de Conservación de WWF Paraguay.

“Es muy necesario reconocer la importancia de la naturaleza, humedales y bosques para nosotros mismos. Hay gente que no ve mucho la relevancia de la biodiversidad o áreas naturales, si no nos interesan las especies nos debe interesar los beneficios que como sociedad percibimos”, dijo.

Mientras que Daniel García considera que el agua es un elemento aglutinador del medio ambiente. “El pajarito, el pescado y las plantas giran en torno al agua. Es fundamental protegerlo porque si lo cuidamos podremos tener el resto del ambiente, debemos proteger el agua”, culminó.

More Entradas for Show: Made in Paraguay