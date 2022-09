“En las internas coloradas hay mucha confrontación subida de tono”, afirma ‘Cachito’ Salomón

El senador Óscar ‘Cachito’ Salomón, presidente del Congreso, afirmó que “en las internas coloradas hay mucha confrontación subida de tono” y que se habla que no se dará el “abrazo republicano” luego de las elecciones. Vaticinó que aumentará la cantidad de representantes de partidos tradicionales en el Poder Legislativo en el próximo período.

Escuchá esta Noticia en Audio.

“En las internas coloradas hay mucha confrontación subida de tono por el fervor de los movimientos internos, pero nunca tuvimos este tipo de confrontaciones tan duras y difíciles. Actores principales en ambos movimientos políticos hablan de que no se va a dar el abrazo republicano después del 18 de diciembre”, afirmó.

Sostuvo que “esto preocupa al Partido y a los dirigentes que estamos respondiendo a nuestro pueblo. Pero el sistema que ya probamos en octubre le dio resultados interesantes a los partidos tradicionales. Este sistema ha sido construido para eliminar a los partidos políticos tradicionales, sin embargo acabó dando mucha fuerza al Partido Colorado y al PLRA”.

Mencionó que “a pesar que hay muchos enfrentamientos y durezas porque se tocan cuestiones personales, estoy casi seguro que la cantidad de parlamentarios en ambas Cámaras de los partidos tradicionales va a aumentar”.

Pedido de pérdida de investidura de Horacio Cartes:

“Hasta este mediodía no llegó ningún pedido. Él dijo que iba a presentar, solo que tuvimos una discusión muy larga sobre el derribo de aviones. No tengo mucho material sobre eso y no quiero meter la pata. Deberíamos consultar al colega (Salyn Buzarquis) el motivo del pedido”, agregó.

El senador @SalynBuzarquis presentaría un pedido de pérdida de investidura del expresidente @Horacio_Cartes ante la disposición del juez que argumenta que el exmandatario es un senador vitalicio. "Si un juez no se anima nosotros podemos facilitarle las cosas", dijo. #1020AM pic.twitter.com/raO7wbF7f8 — Radio Ñandutí (@nanduti) August 30, 2022

Designaciones de EEUU:

“El Gobierno americano tiene 90 días para presentar las pruebas de a qué se refiere sobre el señor Horacio Cartes y Hugo Velázquez. En el caso de Ulises Quintanasí inició una investigación y también en el caso de González Daher. En lo de Quintana presentaron el tema del cruce de llamadas y los USD 200 mil que fue corroborado por la Fiscalía”, mencionó.