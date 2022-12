En la oposición se “pelean por boludeces” y la ANR se financia con el crimen, dice Líder Amarilla

Escuchá esta Noticia en Audio.

Ante las denuncias de supuesto fraude electoral, el dirigente liberal dijo que cada candidato tiene la responsabilidad y obligación de poner miembros de mesa y apoderados nacionales para que puedan controlar el desarrollo de las elecciones. Si en esa situación encuentran irregularidades, se debe impuganar, afirmó Amarilla.

“Si uno no cumplió ese procedimiento o no tuvo elementos para tener miembros de mesa, eso es llorar sobre la leche derramada, cómo uno va a plaguearse después de no cumplir con la forma y el procedimiento establecidos en las leyes de la República”, expresó Líder Amarilla.

Expresó el análisis que se hizo fue ireresponsable sobre las acusaciones de supuesto fraude electoral, ya que carecía de fotos o videos contundentes y concretas”El análisis que se hizo fue irresponsable y a la ligera con eso de la cantidad de votos en las mesas”.

“El Partido Colorado tiene 45 senadores que mínimo tendrán USD 1 millón cada uno, algunos financiados por el crimen organizado, y nosotros nos estamos peleando por boludeces”, manifestó el dirigente liberal.