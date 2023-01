En la oposición coinciden que la unidad es el camino para lograr la victoria, afirma Leo Rubín

Escuchá esta Noticia en Audio.

“No hay un articulador, nosotros armamos un equipo de ocho personas que desde el mes de noviembre nos fuimos reuniendo para pensar en como unir a la oposición, de ahí surgieron ideas, un punto era que no haya agresión de los candidatos. Buscar los programas de gobierno que se unifiquen los más posible, buscando puntos de coincidencia y después como resolver quien queda como candidato o quien baja la candidatura”, manifestó el candidato a senador.

“Otra opción que es más difícil es que haya un consenso político, sentarse a hablar y decir ´este tiene más chance que el otro´. De mi lado yo hablé varias veces con Efraín y la última vez hablé con Euclides le comenté esta situación, que tenemos tiempo hasta la primera semana de febrero y él me dijo que estaba muy abierto y que entendía que solamente unidos podemos ganar al Partido Colorado”, expresó Leo Rubín.

“En esta ecuación también hay que contar a un jugador importante que es Payo Cubas que también tiene su arrastre, no tiene estructura pero si tiene su arrastre y eso es innegable, hay que sentarse también con Payo y ojalá él esté dispuesto a hacerlo, cualquiera que no se una puede ser responsable de quitar de alguna manera votos a la oposición y con eso permitir que el Partido Colorado siga en el gobierno”, sostuvo.

“Ningún candidato de buenas a primeras va a decir ´yo me puedo bajar´. Efraín decía durante todo el proceso eleccionario a la Concertación ´vamos a la Concertación y ahí el que gana va ser el candidato´, pero ahí no fueron todos, al no estar Euclides y al no estar Payo nadie va a decir ´yo me voy a bajar´. Son conversaciones que se han dado, personalmente la he hecho con Euclides y con Efraín por separado, y los vi abiertos”, puntualizó.

“Todos coincidimos que separados tenemos menos chances, hay que usar la inteligencia política para llegar a acuerdos, así es en todos lados. En la política debemos ser realistas y no soñadores porque con el sueño no alcanza.En muchas elecciones en el mundo el voto útil sirvió, esa sería nuestra última esperanza”, señaló.