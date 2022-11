En 30 años de negociaciones climáticas incorporan “pérdidas y daños” en agenda de COP 27, dicen

Escuchá esta Noticia en Audio.

“Estamos realizando la cobertura desde el domingo pasado. Somos más de 38.000 asistentes entre periodistas, activistas, organizaciones y autoridades de más de 190 países”, expresó.

“Ahora comienza el proceso de negociación de la agenda de Convención que tiene una cuestión histórica. Esta es la primera COP donde el punto de daños y pérdidas se encuentra en la agenda y eso ha sido gracias a que los países Sur Global han hecho mucha presión para que se tengan en cuenta”, contó.

“El lema de la COP es la acción a la implementación, hay que empezar a ejecutar. En 30 años de negociaciones climáticas el tema de daños y pérdidas no estaba en la agenda y ahora sí está”, agregó.

Significado del concepto “daños y pérdidas”

“La cuestión de daños y pérdidas es uno de los tres puntos grandes del acuerdo de París, el primer punto es la mitigación que es cómo reducir los gases de efecto invernadero; la adaptación que son las acciones que deben tomar los países, ciudades o Gobernaciones para prepararse para los efectos que tendrá el cambio climático”, explicó.

