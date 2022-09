Emprendedora pone en marcha la primera fábrica de pestañas postizas de Paraguay

Escuchá esta Noticia en Audio.

“En noviembre cumplimos 6 años del negocio y desde junio de este año lo hacemos con nuestras propias manos”.

“Somos pioneras como marca en este modelo de negocio. Inicié con 300 mil guaraníes en una época que no sabía lo que esperaba. Ahora nos dedicamos netamente a la distribución”.

“Actualmente tenemos 36 modelos de pestañas, van desde las clásicas hasta las 3D. Lo traíamos de Corea, pero en la pandemia ya no se podía traer, ya no tenía nada para vender, solo tenía la materia prima, no me quedó de otra que hacerlas por mí misma. Toda mi familia me ayuda”.

“Todo el tiempo me falta stock, vendo muy rápido y los clientes a veces me reclaman por no poder cumplir a veces, estoy muy bendecida”.

